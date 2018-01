Cianorte surpreende o Paraná Em uma rodada de poucos gols pelo Campeonato Paranaense, os times da capital do estado perderam suas partidas neste domingo. O Paraná perdeu por 1 a 0 para o Cianorte, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, enquanto o Roma, em Apucarana, passou pelo Coritiba também por 1 a 0. Valdiran marcou para o Cianorte aos 33 minutos do segundo tempo; e no interior, o Roma ganhou com um gol de Caetano, aos 42 da etapa final. No jogo da capital, o Cianorte dominou o Paraná durante toda a partida e teve um gol de Daniel anulado. No segundo tempo, Valdiran, um dos destaques, marcou aos 33 minutos o único gol do jogo. Em uma jogada individual ele driblou dois zagueiros e o goleiro Flávio antes de marcar. Para o técnico Caio Júnior, expulso no final da partida, a vitória foi merecida. "Nós buscamos a vitória desde o início e o resultado foi o mais justo", disse. Em Apucarana, Roma e Coritiba fizeram uma partida fraca, mas Caetano, aos 42 da segunda etapa marcou um bonito gol, ele recebeu a bola em contra-ataque, deixou três zagueiros para trás e tocou na saída de Fernando. Com o final da rodada, a Adap com nove pontos lidera o grupo A e o Atlético, com 10 pontos, é o líder do grupo B. Além dessas partidas a rodada também teve Engenheiro Beltrão 1 x 4 Adap, Francisco Beltrão 2 x 1 Malutrom, Nacional 0 x 1 Paranavaí e União Bandeirante 1 x 1 Rio Branco. No sábado, jogaram Atlético 2 x 0 Iraty e Império 2 x 2 Londrina.