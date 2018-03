Cicarelli: "Estou triste, é claro" Um dia depois de anunciar a separação de Ronaldo, Daniella Cicarelli manteve sua rotina normal e foi nesta quinta-feira até a sede da emissora MTV, em São Paulo, para acertar detalhes de seu programa Beija Sapo. Na chegada, a modelo e apresentadora foi cercada por admiradores e pela imprensa, causando pequeno tumulto no local. Na confusão, um repórter e um cinegrafista se machucaram. Aparentemente tranqüila, Daniella confirmou o fim do casamento com Ronaldo. "Estou triste, é claro, mas me separei. Vou continuar trabalhando como sempre trabalhei. Já encaminhei os papéis para que a separação seja oficializada", contou. Depois de ter saído de uma sessão de fotos no Itaim, também em São Paulo, a apresentadora disse que não pensa muito no que pode acontecer daqui para a frente. "O futuro a Deus pertence", profetizou. Sobre um suposto novo amor, a modelo não se conteve e começou a rir na frente da imprensa. "Essa é para eu rir", afirmou Daniella.