Cicarelli perde filho de Ronaldo A modelo e apresentadora Daniella Cicarelli perdeu hoje o bebê que esperava do jogador Ronaldo, com quem se casou no dia 14 de fevereiro. A mulher do atacante do Real Madrid foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde de segunda-feira. Durante a madrugada, ela recebeu a notícia de que havia sofrido o aborto. Daniella está na companhia de familiares e deverá ficar em repouso absoluto nos próximos dias. "Sentimos muito o acontecido, mas o importante é que a Daniella está bem, é jovem, saudável e logo poderá engravidar novamente", diz Ronaldo, em nota divulgada pela assessoria de imprensa da modelo. Apesar do ocorrido, o jogador não virá ao Brasil. O atleta estará à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para a partida de sábado contra o Real Sociedad. Esse seria o segundo filho do jogador, que já é pai de Ronald, de 5 anos, fruto de seu casamento com Milene Domingues. Veículos de comunicação já adiantavam a gravidez de Cicarelli no fim de março, embora o casal negasse. A informação foi confirmada somente no dia 1º de abril, quando a assessora da apresentadora divulgou nota à imprensa. Daniella havia passado mal em uma festa de casamento em Niterói, no Rio de Janeiro. Levada ao hospital, teve a gestação detectada após fazer um exame de sangue.