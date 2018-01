Cícero aposta na pré-temporada para acertar entrosamento no Flu De volta ao Fluminense no segundo semestre deste ano, Cícero teve bom desempenho na reta final do Brasileirão, mas admite que a falta de entrosamento com os companheiros prejudicou sua atuação. Para corrigir isso, o meia aposta nos trabalhos da pré-temporada, em janeiro.