Cícero diz querer ficar no Santos, mas admite pendência com Alvinegro

ITU - Autor do gol de falta que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, na noite do último domingo, em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o meia Cícero afirmou após a partida que pretende seguir defendendo o Santos, mas admitiu que ainda tem "questões a resolver" com o clube para poder continuar na Vila Belmiro.

Na mira do Shandong Luneng, time chinês que conta com Vágner Love, o meio-campista também interessa ao Fluminense e já estaria cobrando nova valorização para continuar no Santos, depois de ter recebido aumento salarial em setembro do ano passado. Com vencimentos mensais girando em torno de R$ 350 mil atualmente, ele tem contrato com o clube da Baixada Santista até o final do ano, sendo que a multa rescisória do compromisso é de 6 milhões de euros.

"Todo mundo sabe que não tem nada resolvido, mas tenho contrato com o clube. Estou aqui para dar o meu máximo como eu dei no final do Brasileiro do ano passado, também porque se você tem o contrato você tem que cumprir", disse o jogador, ainda no gramado do Estádio Novelli Júnior, onde depois respondeu ao ser questionado se irá seguir no clube: "Estou fazendo a minha parte e minha a palavra é a de que eu quero ficar. Deixei claro isso, mas sabemos que temos questões a resolver".

Já ao comentar o seu gol, marcado aos 45 minutos do segundo tempo, Cícero admitiu que deu "uma sortezinha" ao cobrar falta rasteira e ver a bola desviar de leve na barreira, traindo o goleiro adversário. O jogador, entretanto, admite que o Santos precisa evoluir, depois de ter se salvado de derrota no fim do jogo contra o Audax, na última terça-feira, no Pacaembu, e agora sofrido para bater o Ituano. "Tomamos pressão, mas não tomamos o gol. Sabemos que não fizemos uma boa partida. Mas com as vitórias as boas atuações vão aparecendo naturalmente. Vamos buscar melhorar nas próximas partidas", projetou.