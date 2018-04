'Quiseram achar um culpado por toda a situação', diz Cícero após afastamento do São Paulo

O meia Cícero, afastado pela diretoria e pela comissão técnica do São Paulo na manhã desta quarta, disse em nota que está triste com a decisão tomada pelo clube. Em nota, o jogador ainda criticou os rumores de que teria saído dos planos do time por problemas de relacionamento com os colegas.

"Em todos os clubes que defendi, sempre trabalhei da forma mais profissional possível e nunca tive histórico de problemas de relacionamento", informou o meia. "Fico triste com a decisão tomada pela diretoria do São Paulo, mas vou respeitar e continuar trabalhando de forma séria, como sempre fiz. Não tenho inimizade alguma dentro do elenco, muito pelo contrário, tenho muitos amigos e sempre tive uma ótima relação com todos".

Cícero lamentou que seu afastamento do São Paulo coincida com um momento difícil para a equipe no Campeonato Brasileiro. "A fase que o São Paulo se encontra dentro e fora de campo não é boa, e como normalmente acontece no futebol, quiseram achar um culpado por toda a situação. Vale lembrar que, dos 19 pontos conquistados pelo clube no Campeonato Brasileiro, 15 deles eu estava em campo ajudando meus companheiros. "

A decisão de afastar Cícero foi tomada pela diretoria do São Paulo na noite de terça-feira. Nesta quarta, o meia já não treinou com o time principal. Contratado a pedido do ex-técnico Rogério Ceni, Cícero informou que aceitou a proposta porque confiava no projeto da diretoria e da comissão técnica de Ceni. Para ele, o trabalho do ex-goleiro no comando da equipe foi "subitamente" interrompido.

"Aceitei a proposta de voltar para o São Paulo por confiar no projeto que a diretoria e a comissão técnica me ofereceram. Foi um convite do Rogério Ceni, homem escolhido pela direção para comandar o time na temporada, mas que teve seu trabalho subitamente interrompido para que uma nova comissão técnica assumisse o comando do elenco."