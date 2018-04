Cícero volta a treinar e João Filipe ainda é dúvida no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão teve uma boa notícia no treinamento do São Paulo na manhã desta sexta-feira. O meia Cícero, recuperado de uma febre, voltou a trabalhar normalmente. Por outro lado, o zagueiro João Filipe, com dores no pé direito, não participou da atividade e é dúvida para o confronto diante do Avaí, neste sábado, no Morumbi, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cícero, que atuou como ala esquerdo na derrota por 4 a 3 para o Bahia, no último sábado, havia ficado de fora do treino da última quinta por conta de seu problema de saúde. Ele voltou a treinar entre os titulares no coletivo desta manhã e, assim, Juan voltou ao time reserva. Já João Filipe, que se contundiu ao chutar o chão durante o treino de quinta, foi substituído por Luiz Eduardo nesta sexta.

Na equipe reserva, Leão ganhou outras duas novidades. O zagueiro Bruno Uvini e o volante Casemiro, recuperados de lesões, treinaram pela primeira vez na semana com os companheiros e podem virar opções para enfrentar o Avaí. Uvini vinha de um longo tempo parado, por conta de uma fratura por estresse na fíbula da perna direita. Já Casemiro se recuperou de um estiramento na coxa direita.

Caso confirme a equipe que escalou nesta sexta-feira, Leão levará o São Paulo a campo neste sábado com a seguinte formação: Rogério Ceni; Xandão, Rhodolfo e Luiz Eduardo; Jean, Carlinhos, Wellington, Lucas e Cícero; Dagoberto e Luís Fabiano.