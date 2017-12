Cicinho admite: quer jogar na Itália O lateral-direito Cicinho admitiu que pretende jogar na Itália e sonha em defender o Milan. As revelações foram feitas pelo próprio jogador do São Paulo em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo diário "La Gazzetta dello Sport". Cicinho viajou domingo para a Itália com objetivo de tirar o passaporte italiano. Por conta disso vai desfalcar a equipe na partida de logo mais à noite contra o Figueirense, em Santa Catarina, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Eu quero jogar na Itália. É um sonho de criança que quero ver realizado", confessou o jogador, de 25 anos, que nesta quarta-feira recebeu a dupla nacionalidade, beneficiado pela origem italiana de seu avô (o nome de Cicinho é Cicero João de Cesare). Cicinho planeja jogar na Europa em 2006 e com o passaporte italiano poderá atuar no continente sem ocupar vaga de extra-comunitários. Ao ser perguntado sobre qual equipe gostaria de jogar, o lateral foi claro. ?No Milan; a equipe mais forte da Europa?, disse. O jogador lembrou ainda que tem grande admiração por Cafu. ?É o meu ídolo. Eu ainda era um menino quando ele já era um campeão mundial?. Para Cicinho ?é uma honra? ser considerado o sucessor de Cafu. ?Seria extraordinário substituí-lo no Milan, mas acho que seria melhor ainda jogar ao lado dele?, complementou.