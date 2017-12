Cicinho ainda tenta esquecer tragédia O lateral-direito Cicinho disse nesta terça-feira, no último treino antes do complemento do jogo contra o São Caetano, que recorreu a alguns amigos psicólogos para poder superar o trauma da morte do zagueiro Serginho, semana passada. Apenas depois de conversar com os amigos o jogador conseguiu se sentir melhor. "Funciona até como uma forma de desabafo. A gente conversa com os amigos, conta o que aconteceu e se sente até melhor", diz. Porém o são-paulino reconhece que tem sido muito difícil - ficou três noites sem dormir. Afinal, jamais pensaria passar por uma situação semelhante. "Mas nós temos de continuar nessa mesma caminhada, em busca das primeiras posições." Hoje, além de Cicinho, Júnior terá atuação decisiva. Por causa do pouco tempo de jogo, Emerson Leão vai colocar todo o time no ataque. "Até mesmo os zagueiros vão jogar mais adiantados", revela o lateral-direito. "O São Paulo vai em busca do resultado." Na opinião de Cicinho, quem fizer um gol primeiro tem muito mais chances de sair vencedor. "Se bem que, contra o Atlético Mineiro (vitória por 5 a 0) nós marcamos três gols em menos de 30 minutos", comenta o jogador são-paulino. E, caso faça um gol, disse que não prestará nenhum tipo de homenagem. "Vou comemorar normalmente. Temos de esquecer disso", disse Cicinho.