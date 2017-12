Cicinho comemora gostinho de jogar na Copa do Mundo O lateral-direito Cicinho teve a tão sonhada oportunidade de participar de um jogo de Copa do Mundo. E não a desperdiçou: deu o passe para o gol de empate, marcado por Ronaldo, e foi a principal válvula de escape para o ataque brasileiro. Cicinho sabe que voltará ao banco de reservas no jogo das oitavas-de-final, contra Gana. Mas também reconhece que jogou à altura do titular Cafu. "Tivemos jogadores poupados, mas quem entra sempre procura dar o melhor", comentou. O jogador não escondeu a empolgação com a atuação da equipe diante dos japoneses. "O Brasil está embalado e se Deus quiser vai ganhar o título."