Cicinho confirma interesse do Bétis O lateral-direito Cicinho, do São Paulo, confirmou neste sábado, logo após a vitória do Brasil sobre a Alemanha pelas semifinais da Copa das Confederações, que recebeu uma proposta do Bétis, da Espanha. O lateral disse ainda que o negócio poderá ser fechado já na semana que vem. ?Existe o interesse do Bétis. Recebi informações de que o técnico do time havia pedido a minha contratação. Me disseram que meu nome era o primeiro na lista de contratações e meus empresários vão se reunir com os dirigentes do clube na próxima quinta-feira em Sevilha ?, revelou o jogador. Cicinho disse ainda que o atacante Ricardo Oliveira, que também está na Alemanha com a Seleção e que joga no Bétis, tem lhe falado muito bem do clube e da cidade. ?Ele me falou que a cidade é muito bonita e que o clube tem excelente estrutura. Temos conversado muito sobre isso?, acrescentou Cicinho. O lateral - que foi convocado para a Copa das Confederações depois do corte de Belletti por contusão - renovou recentemente seu contrato com o São Paulo. O compromisso, que terminaria em 2006, foi prorrogado até final de 2008 e a multa rescisória subiu e U$ 6 milhões para U$ 12 milhões.