Cicinho diz que Corinthians vai tremer O adversário é o Atlético-MG, mas Cicinho não esquece o Corinthians. Nesta terça-feira, o lateral comemorou muito a vitória do Inter sobre o Paysandu, que diminuiu a distância dos gaúchos para os corintianos de nove para seis pontos. ?Já falei várias vezes que estou torcendo para o Colorado. Agora que eles entraram na briga, o Corinthians vai tremer nos jogos decisivos. Eles não vão agüentar a pressão das rodadas finais, tenho certeza?. Ele prevê duas rodadas para que a diferença caia ainda mais. ?O Corinthians tem jogos decisivos e não vai ganhar, permitindo que o Inter atropele?, disse, referindo-se às partidas contra o Cruzeiro, no Mineirão, e o Santos, no domingo, no Pacaembu. Para Paulo Autuori, as declarações de Cicinho não têm nada a ver com provocação. ?Ele tem o direito de achar que o Inter vai ser campeão, qual é o problema? Não vejo como isso possa aumentar a violência no futebol?. Autuori não torce por ninguém na reta final do Brasileiro. Cicinho torce para que Vasco, Flamengo e Atlético-MG não caiam para a Série B em 2006. ?O campeonato fica ainda melhor quando as equipes mais tradicionais estão presentes?. Há um outro motivo para o jogador torcer pela permanência do Atlético-MG. Em parceira com o empresário Juliano Leonel, Cicinho é dono do passe de quatro jogadores: Zé Antonio, Eduardo, Lima e Diego. ?Não pode desvalorizar os meninos, não?.