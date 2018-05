Cicinho diz que Santos tem obrigação de vencer Coritiba

SANTOS - A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro não foi como imaginava o elenco comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Afinal, o empate em 1 a 1 com o Sport, graças a um gol de Gabriel no finalzinho, ficou longe do que o grupo queria para começar a competição, ainda mais jogando em casa. Agora a chance de recuperar os pontos perdidos é vencer o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo domingo.

"No Brasileiro, a gente tem sempre que somar ponto. Perdemos dois pontos aqui em casa. Nossa equipe está bem preparada e tem condições de vencer. A gente tem obrigação de vencer pelo ponto que perdemos aqui dentro de casa, mas o Coritiba é uma equipe que joga bem dentro de casa. A gente vai enfrentar grandes dificuldades", ponderou o lateral.

Na partida diante dos paranaenses, o time poderá ter três alterações no sistema defensivo. Jubal entra no lugar de Neto, vetado, enquanto Arouca e Mena são dúvidas e podem dar espaço para os reservas Alison e Emerson.

"A gente não sabe do Mena ainda, mas o Emerson sabe marcar também. Primeiro tem que marcar e depois sair pra jogar, principalmente fora de casa. É um jogo perigoso. Tem que primeiro fazer a marcação", apontou Cicinho.

O maior mérito do jogador até aqui na temporada, porém, é as assistências. Já foram cinco passes para gols. "Em alguns clubes que em que eu passei também fiz bastante passe para os atacantes fazerem gol. Eu dava bastante cruzamento nos clubes que passei. Aqui, como nosso meia, tem muita qualidade e os volantes se preocupam, dá para gente chegar bem."