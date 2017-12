Cicinho e Hélcio reforçam Atlético-MG Depois da derrota em casa para o Corinthians, domingo, o Atlético-MG recebe o Atlético-PR, neste sábado, às 18 horas, no Mineirão, com a obrigação de somar três pontos para não se distanciar dos líderes do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, que em 25 rodadas ocupa a sexta posição, com 39 pontos, contará com dois importantes reforços para encarar o xará paranaense: o lateral-direito Cicinho e o experiente volante Hélcio, que volta ao time após quatro meses, período em que esteve se recuperando de uma fratura exposta no antebraço esquerdo. Alex e Ferrugem vão para a reserva. A escalação de Guilherme chegou a ser dúvida para a partida. O atacante sofreu uma luxação no dedo polegar da mão esquerda durante o treinamento de sexta-feira, mas, segundo o Departamento Médico, ele não deverá ficar de fora da partida, formando a dupla de ataque com Kim. O técnico Marcelo Oliveira comandará pela primeira vez o time depois de ser efetivado no cargo. Sem poder contar com o zagueiro André Luiz, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o treinador manterá o esquema 4-4-2.