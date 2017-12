Cicinho é punido com 3 jogos pelo STJD O lateral-direito Cicinho, do São Paulo, foi suspenso hoje à noite por três partidas, pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da expulsão contra o Juventude, no dia 31 de julho, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que poderia ter recebido uma pena de até seis meses de suspensão, foi beneficiado pelos auditores, que desqualificaram a denúncia e o julgaram no art. 252 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Como já cumpriu um jogo, Cicinho ficará de fora dos confrontos contra o Fortaleza, no Morumbi, pela 20ª rodada, e o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela 21ª rodada. Ao final da sessão, o advogado do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves afirmou que não recorrerá ao tribunal pleno do STJD, em um sinal evidente de satisfação e alívio pelo resultado. Cicinho havia sido denunciado em um artigo, o de nº 187, que prevê uma suspensão entre 30 e 180 dias. Mas, o advogado do São Paulo conseguiu que o julgamento fosse realizado sob o art. 252, que estabelece uma pena menor, entre duas e seis partidas. Por um momento, pareceu que os auditores não seriam complacentes com o jogador. O lateral do São Paulo estava sendo julgado porque o árbitro Lourival Dias Lima Filho (BA) relatou na súmula que ao final da partida foi agredido verbalmente por Cicinho, que o teria chamado de "filho da p...". Em defesa do jogador, o advogado apresentou dois testemunhos por escrito, um do preparador-físico, Carlinhos Neves e, outro, do meia Souza. No documento, ambos reconheceram que o jogador fez o xingamento, mas relataram que não foi dirigido ao juiz e era um "desabafo". "Louvo o esforço sobre-humano do advogado do São Paulo, mas essas declarações vêm de encontro à súmula porque demonstram que houve o xingamento", disse ao iniciar seu voto o relator do processo, Marcelo da Silva. Ao final, aceitou o pedido da defesa, desqualificou a denúncia e apenou Cicinho com três partida. Voto que foi seguido pelos demais quatro membros da comissão. Além de Cicinho, outro atleta do São Paulo, o meia Danilo, também foi julgado e absolvido pela expulsão contra o Atlético-MG, no dia 27 de julho. O jogador estava denunciado no art. 254 e poderia ter sido condenado a uma pena de até seis partidas, por prática de jogada violenta.