Cicinho espera passaporte para sair O Manchester espera que Cicinho consiga definitivamente o passaporte italiano para fazer uma oferta ao São Paulo. A informação foi passada a Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do clube do Morumbi, por Juliano Leonel, empresário do jogador, em uma reunião na tarde desta sexta-feira. O mercado europeu encerra seu período de inscrições dia 31 deste mês e Leonel acredita que conseguirá o passaporte do lateral. O São Paulo espera o pagamento de US$ 7,2 milhões (R$ 16,67 milhões), valor correspondente aos 60% dos direitos sobre o jogador, detidos pelo clube. Enquanto isso, o atleta continua treinando e poderá jogar assim que cumprir os dois jogos restantes da suspensão pela expulsão contra o Juventude, no dia 31 de julho. Neste domingo, Cicinho apresenta-se à seleção brasileira que enfrentará a Croácia no dia 17. Dia 20, o São Paulo terá pela frente o Atlético-PR, em Curitiba, e Cicinho ficará fora novamente, cumprindo a última partida da suspensão. Se não for negociado com o Manchester, ele pode voltar ao time dia 24, quando o São Paulo receberá o Fluminense. Nesta sexta, Cicinho negou-se a falar com jornalistas. Depois de muita insistência, ironizou sua viagem não autorizada a Manchester. "Fui lá rever uns amigos e fazer umas compras". Cicinho está louco para sair e Diego Tardelli gostaria de ficar. Foi o que afirmou o atacante, ao mesmo tempo em que evitava um choque com Juvenal Juvêncio, que afirmou considerá-lo um jogador com altos e baixos mentais. "Não vou discutir com o diretor de futebol, mas sei que não tenho problemas desse tipo. Nem preciso de psiquiatra. Não tenho problemas disciplinares e quero continuar aqui, a não ser que haja uma grande oferta", disse o jogador. A intenção de Tardelli é disputar o Mundial Interclubes em dezembro. Ele se reuniu nesta sexta com Giuliano Bertolucci, seu empresário, e ouviu que não há ofertas concretas para a sua saída. "Falam em clubes da Itália e Ucrânia, mas ninguém nos procurou oficialmente". A tendência é que não haja negócio e que Tardelli volte ao time. Brigará, então, por uma posição com Leandro Bonfim, Amoroso, Roger e Christian. Com a suspensão de Souza, Hernanes, de 20 anos, e há quatro no São Paulo, será o lateral-direito contra o Fortaleza, no domingo. Ele já fez dois gols no Campeonato Brasileiro, um com o pé esquerdo e outro com o direito. "Tenho essa facilidade para chutar. Houve uma partida nos juniores em que fiz dois gols de falta, um com cada pé". Hernanes faz questão de dizer que é meia, mas que, no momento, aceita qualquer posição para mostrar seu futebol. "Para mim, essa é uma chance de ouro. Vou jogar com muito entusiasmo e espero contagiar os meus colegas. Só não dá para jogar no gol e na zaga. Sou muito confiante e não tenho medo de cobranças. Vamos vencer para sair logo das últimas posições". É o que Richarlyson espera. "Vamos pensar jogo a jogo. A idéia é entrar com muita vontade e mostrar que o São Paulo é um time capaz de se recuperar".