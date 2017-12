Cicinho já fala em ficar no São Paulo Cicinho já admite ficar no São Paulo depois do Mundial. Ele está decidido a tomar esta decisão junto ao Real Madrid caso o time espanhol resolva emprestá-lo em janeiro. ?Eles têm dois laterais e podem achar que não tem lugar para mim no começo do ano. Nesse caso é normal emprestar o jogador para algum time, só que eu faria força para ficar no São Paulo?, afirmou nesta quinta-feira, de volta ao clube depois de enfrentar os Emirados Árabes Unidos pela seleção brasileira, no último sábado. A opção pelo São Paulo tem explicação simples. ?A lista para a Copa do Mundo sai em maio e quero estar nela. Se estiver no São Paulo, onde estou bem entrosado e jogando bem, é mais fácil me garantir. Se eles me emprestam para um outro time, posso demorar a me entrosar e ter problemas de adaptação. Se não for o Real, prefiro ficar aqui?. O Real Madrid pagou US$ 3,6 milhões (R$ 7,9 milhões) para ter a opção de compra de Cicinho. Para ficar com o jogador, tem de depositar outros US$ 3,6 milhões até 20 de dezembro. Se não o fizer, o jogador continua no São Paulo. Além disso, o Real pagará US$ 4,8 milhões (R$ 10,5 milhões) a Cicinho, que serão diluídos no contrato, com duração prevista de cinco anos. Cicinho repetiu, nesta quinta, que está torcendo pelo Inter na reta final do Brasileiro, mas que não vai mais brincar com o Corinthians. ?Estavam entendendo errado o meu jeito de brincar. Não falo mais disso, mas estou torcendo pelo Inter, isso não nego?. Ele falou também que os jogadores da seleção brasileira lhe disseram que estarão torcendo pelo São Paulo no Mundial de dezembro, no Japão. Com uma exceção: Gustavo Nery. E aí, volta a gozação contra o Corinthians. ?Eles vão perder o Brasileiro e vai ficar difícil agüentar um título mundial para o São Paulo. Por isso, ele vai torcer contra?.