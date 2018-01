Cicinho, Mineiro e Tardelli estão fora O São Paulo terá de se desdobrar para manter a pegada e a boa seqüência no Campeonato Paulista. Para a partida contra o Paulista de Jundiaí, a próxima do calendário estadual, sábado, às 16 horas, no Morumbi, o técnico Emerson Leão não terá três de seus principais jogadores: dois de marcação e um homem gol. O lateral-direito Cicinho e o volante Mineiro receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians e vão cumprir suspensão automática. Precipitado, o atacante Diego Tardelli, que forçou sua entrada contra o Corinthians, ficará fora de dois a três jogos. Ele voltou a sentir dores na coxa direita, o que obrigou o treinador a ?queimar? uma alteração ainda no primeiro tempo, mandando a campo o reserva Luizão, que agora passa a ser titular do time ao lado de Grafite. No sábado, Tardelli demonstrava dois temores: não ter condições de enfrentar o rival do Parque São Jorge e perder a posição para Luizão. Ele se deu mal nas duas situações. Na lateral-direita, o São Paulo não tem substituto. Mineiro era a opção, mas o volante também está suspenso. Daniel Rossi pode ser a solução. Ou se valer do meia Souza para fechar o setor. No meio, a vaga fica para Renan, que tem entrado nas partidas e dado conta do recado.