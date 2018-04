Cicinho não se vê como titular absoluto no Santos Na semana que antecede o início do Campeonato Paulista, o lateral-direito Cicinho, do Santos, descartou nesta segunda-feira ter vaga confirmada de titular no time do técnico recém-contratado Oswaldo de Oliveira. O jogador ex-Ponte Preta prevê fazer boa parceria com o atacante Leandro Damião, mas admite não saber se terá preferência na disputa com Bruno Peres.