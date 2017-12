Cicinho nega transferência para Europa Cicinho desmentiu nesta sexta-feira que irá acertar sua transferência para o Milan na próxima semana. "Já disse que pretendo cumprir meu contrato até o final, em 2008." Os boatos aumentaram em virtude da viagem do lateral para a Itália no domingo. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou assinar meus papéis de cidadania italiana. Volto na terça-feira e quero jogar contra o Figueirense na quarta", diz o jogador, que comprovou a nacionalidade italiana de seus avós. Expulso contra o Juventude por ofensas ao árbitro, Cicinho será julgado na terça-feira. Pode pegar de dois a seis jogos. Não precisará cumprir pena já contra o Figueirense. No dia 14, Cicinho se apresenta à Seleção Brasileira que enfrentará a Croácia, em amistoso no dia 17. Nesse mesmo dia, o São Paulo jogará contra o Inter pela Copa Sul-Americana.