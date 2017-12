Cicinho obtém passaporte italiano A partir desta quarta-feira, Cícero João de Césare, o Cicinho, é ?italiano?. O lateral-direito do São Paulo conseguiu a dupla cidadania ao provar, na cidade Potenza Picena, na Itália, que tem um tataravô originário daquela região. O jogador confirmou que defenderá o Real Madrid, da Espanha, a partir de janeiro. ?Tenho um contrato assinado com duração de cinco anos. Vou lutar muito para ser admirado na Espanha, como sou no Brasil?, afirmou Cicinho. O lateral estava acompanhado de Fernando Benedini, seu sócio e empresário, e da advogada italiana Giovanna Cipolletti. Ela foi a responsável pela reconstituição da genealogia da família de Cicinho. Descobriu que é originária de Mandela, depois mudou-se para Abuzzo e adotava a grafia Di Cesare, que, com o tempo, foi aportuguesado para De Cesare, como atualmente. Cicinho foi recebido por Sergio Paolucci, prefeito de Potenza Picena, que lhe entregou os documentos que permitirão que jogue na Europa como jogador comunitário. E o lateral falou do prazer de haver conseguido a cidadania italiana. ?A Itália é um país muito admirado no Brasil. Até há pouco tempo eu não sabia que tinha um antepassado italiano. Depois que soube dessas origens, comecei a estudar a melhor forma para conseguir a naturalização. Consegui graças às informações de alguns colegas e do trabalho do escritório de minha advogada.? Cicinho foi convidado pelos dirigentes do Real Madrid para assistir, sábado, ao clássico contra o Barcelona, em Madri. O São Paulo não permitiu e ele deve retornar o mais rápido possível para se integrar aos companheiros nos treinamentos para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em dezembro, no Japão.