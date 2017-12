Cicinho pode ter punição severa A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) requereu uma punição severa ao lateral-direito Cicinho, do São Paulo e da seleção brasileira, que pode ser condenado a uma suspensão de até quatro meses. O jogador será julgado quarta-feira por causa da expulsão após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, no dia 31 de julho, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Lourival Dias Lima Filho (BA) relatou na súmula que ao término do confronto foi agredido verbalmente por Cicinho. "Expulsei após o encerramento da partida o sr. Cicero João de Cezare, nº 2, São Paulo, que veio ao meu encontro e proferiu (sic) a (sic) seguintes palavras: ?você é um filho da p...", escreveu o juiz. E caso seja considerado culpado, a punição de Cicinho não deverá ser branda, já que é reincidente. A tendência era a de que o lateral fosse julgado no art. nº 252 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que determina uma suspensão entre 2 a 6 partidas. Mas, a procuradoria do STJD considerou grave a ofensa e o denunciou no art. º 187, inciso 2. Pena entre 30 e 120 dias inativo.