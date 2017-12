Cicinho promete a Libertadores ao São Paulo "A torcida do São Paulo quer a Libertadores e pode ter certeza que os jogadores vão conseguir esse título". Quem afirma isso, com tanta certeza, nem joga no São Paulo ainda. Cícero João de Cézare, o Cicinho, tem 23 anos, 1,69 m e 69 kg. Ele vai se apresentar ao clube apenas em 12 de janeiro, mas garante que já está em clima de Libertadores. "Estou me cuidando muito, fazendo alimentação correta e me mentalizando para essa competição. Quero chegar logo e já começar a ajudar o São Paulo", disse, por telefone, à Agência Estado, desde Pradópolis, no interior de São Paulo, onde passa férias. Para Cicinho, os jogadores não devem encarar a Libertadores como se fosse um torneio diferente de outros, que necessitasse de outras armas para ser vencido. "Futebol se ganha no campo, não interessa o campeonato. O jogador brasileiro não deve nada a ninguém e deve entrar em campo com raça, mas sem querer briga. Tenho certeza que esse ano os argentinos não ganham. Vai ficar com o São Paulo", afirmou o lateral. Cicinho demontra muita confiança, mas toma cuidado para não passar uma imagem de arrogância. "A diretoria me explicou que os novos jogadores foram contratados depois de muita escolha, para resolver os problemas do clube. Eu me sinto capaz de jogar no São Paulo, de fazer um bom papel, mas sei também que o Gabriel joga muito bem. Não posso dizer que sou titular. Tudo vai se decidir na pré-temporada e nos primeiros jogos. De qualquer jeito, o São Paulo estará bem servido." O lateral-direito poderia ter vindo para o Morumbi há três anos, mas não houve acordo com o Botafogo de Ribeirão Preto. "Eles queriam me vender, junto com o Leandro, o Doni e o Luciano Ratinho, mas o São Paulo me queria por empréstimo. Eu fui para o Atlético e o Corinthians contratou os outros três. Não tenho mágoa do São Paulo. Naquele tempo, eu talvez não estivesse pronto para jogar aqui, mas agora tenho certeza que sim. E, se eles reconheceram isso, só posso agradecer", revelou Cicinho.