Cicinho reforça Bota contra Santos A delegação voltou nesta quinta-feira do Ceará, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil. O lateral Cicinho, que ficou fora dos dois últimos jogos do Botafogo, pode voltar domingo, contra o Santos. O técnico Abel Braga vai comandar nesta sexta-feira um treino coletivo para definir a equipe. O atacante Dodô reclamou de dores musculares na viagem, mas está confirmado na equipe. Ele é o artilheiro do Botafogo no Torneio Rio-São Paulo, com 10 gols.