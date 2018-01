Cicinho reforça São Paulo no Beira-Rio Cicinho será o principal reforço do São Paulo para o primeiro jogo decisivo da Taça Libertadores, contra o Atlético-PR, quarta-feira, no Beira-Rio. Campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira, o lateral reassume a posição que ficou carente nos últimos jogos do São Paulo - no segundo duelo contra o Tigres, do México, e nos dois confrontos diante do River Plate. O técnico Paulo Autuori só confirma o time na quarta-feira, mas, com a entrada de Cicinho, Souza, arma secreta nas semifinais, deve voltar para o banco. O esquema com três zagueiros deverá ser mantido. Autuori também ganhou mais opções com a volta do zagueiro Edcarlos, do lateral Fábio Santos e do atacante Diego Tardelli, que estavam no Mundial sub-20. O zagueiro Lugano garante que a polêmica da indefinição do local do jogo não atrapalhou. "Nós queremos tanto jogar essa final, que não faz diferença o local da partida. Nenhum estádio ganha jogo para time nenhum."