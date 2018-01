Cicinho se apresenta para exames no Real O lateral-direito Cicinho, novo jogador do Real, chegou na manhã desta quarta-feira à Madri para os exames médicos antes de ser apresentado amanhã à torcida e à imprensa. Com aparência cansada após a viagem, o jogador se disse otimista com esta nova fase em sua carreira. Cicinho disse estar chegando ?à melhor equipe do mundo? com a qual espera ?ganhar muitos títulos?. O ex-jogador do São Paulo disse estar orgulhoso por jogar ao lado dos brasileiros Roberto Carlos, Robinho, Ronaldo e Júlio Baptista. "É uma grande felicidade jogar com eles, sobretudo com Robinho, um grande amigo e um sensacional jogador com o qual tive a sorte de jogar no Santos. Estou muito feliz por chegar ao melhor clube do mundo. É uma sensação diferente às que tinha experimentado até hoje", declarou o jogador no site oficial do clube. O lateral será apresentado amanhã com a camisa do Real Madrid e à tarde já deverá participar dos treinamentos na Cidade do Futebol do Real Madrid, onde será apresentado aos seus novos companheiros e o treinador, Juan Ramón López Caro.