Cicinho se prepara para ser pastor Cícero João de Cezare, lateral direito do São Paulo, é conhecido como Cicinho. Por ora. Daqui a dez, 12 anos, quando for um ex-jogador de futebol, gostaria de ser conhecido como Pastor Cícero, da Igreja Batista. "Peço a Deus que me escolha para levar a Sua palavra a todos os cantos", conta o jogador de 23 anos. Ele está se preparando. Fez contato com um pastor, indicado por Lúcio Flávio, armador do São Caetano, e vai se dedicar a estudos da Bíblia. "Meus companheiros de estudos serão o Flávio, goleiro do São Paulo, e um júnior do Palmeiras, que ainda não conheço. Ele também é amigo do Lúcio Flávio." Assim que se sentir mais preparado, Cicinho pretende fazer de seu apartamento no CCT do São Paulo uma sala de orações. "Não vou impedir a entrada de ninguém. Pode vir católico, evangélico, gente de toda religião. O que interessa é escutar a mensagem de Deus." E ateus? "Lógico, esses é que precisam mais." O jogador leva o ecumenismo a sério. Mirela, sua namorada, é católica, o que não impede um bom entendimento. "Nós conversamos muito e o que interessa é ter uma vida decente. Em Pradópolis, a minha cidade (perto de Ribeirão Preto), não existe a Igreja Batista e quando estou lá, freqüento a Igreja Católica mesmo. O importante mesmo é rezar." Cicinho reza antes do início das partidas. Não pede a vitória. Apenas que nenhum dos jogadores (não interessa o time) se contunda. Diariamente, reza pelo menos uma hora: ao acordar, na hora de descanso e antes de dormir, durante pelo menos 20 minutos. A conversão foi há dois anos, no Atlético. "Quando jogava mal, eu afogava as mágoas bebendo cerveja. Se a gente ganhava, a festa era com churrasco e mulherada. Depois, fui conversando com o Lúcio Flávio e percebi que a vida não é só isso. Hoje, tenho muito mais confiança no meu futuro." A vida dele está nas mãos de Deus. Não acredita em destino e nem em livre arbítrio. Tudo acontece porque a vontade divina decidiu. Até uma pedra no rim expelida na urina. "No dia 7, a gente jogou contra o Alianza Lima. Acordei com muitas dores e fui para o hospital, das 9h às 15h. O médico já havia decidido que eu não jogaria, mas orei muito e Deus me ajudou. A pedra saiu e eu pude jogar." Cicinho explica que não deseja o fim da medicina. "Os médicos são instrumentos de Deus. Ele cura através deles. Por isso, sempre haverá médicos." O filme "A Paixão de Cristo", de Mel Gibson, que conta as últimas 12 horas de Jesus Cristo, impressionou muito o jogador. "Cheguei a chorar. É difícil resistir. A Bíblia fala do sofrimento de Jesus e a gente percebe no filme como ele se doou para nós." Tamanha devoção não faz com que Cicinho embarque na onda de intolerância da qual o filme é acusado. "O filme coloca a culpa nos judeus, mas a gente não pode esquecer que Jesus poderia ter se salvado. Ele quis morrer para que todas as pessoas se amassem e a gente não deve ficar discutindo quem foi o culpado pela morte Dele. Tem é de praticar o que Ele ensinou."