Cicinho segue alfinetando o Corinthians Cicinho continua afiado quando o assunto é Corinthians. Depois de afirmar que tem certeza que a equipe do Parque São Jorge vai ?tremer? nesta reta final do Brasileirão e ser fotografado fazendo o placar de 2 a 1 com as mãos ? referindo-se à vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians ?, o lateral não perdeu a pose nem mesmo depois da derrota do Internacional para o Paraná (3 a 1), na última quinta-feira. ?O campeão não será o Corinthians. Será o Inter! Não estou falando isso em tom de provocação. É apenas a minha opinião e minha torcida, já que tenho alguns amigos jogando lá (no Sul)?, afirmou. ?Como o campeonato está meio sem graça e o São Paulo não está mais na briga, é bom falar isso para dar uma incrementada?. Para o jogador, o título do Brasileirão seria importante para o futebol gaúcho voltar a crescer no cenário nacional. ?O Sul está precisando. O Inter está nessa briga e também torço para que o Grêmio suba para a Primeira Divisão, porque não merece ficar fora?. E ele não perdeu a oportunidade de revelar o seu retrospecto diante o rival alvinegro. ?Posso dizer que estou invicto. Nunca perdi para o Corinthians. Pelo Atlético Mineiro, foram dois jogos. Ganhei um e empatei outro. Aqui no São Paulo, são cinco jogos com três vitórias e dois empates?. E nem é preciso dizer para quem Cicinho estará torcendo no clássico deste domingo, no Pacaembu. ?No Santos, claro. Os caras estão entalados com o Corinthians. Além disso, tem o Luizão voltando. Se antes eu já acreditava em vitória do Santos, aposto mais ainda com ele porque o Luizão faz gol mesmo?, alfinetou.