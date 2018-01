Cicinho: "Vamos incomodar os líderes" Cicinho comemorou muito a vitória do São Paulo nesta quarta-feira, na virada de 3 a 2 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. ?O jogo foi válido. Um ótimo teste para o nosso time. Nosso objetivo é vencer sempre e conseguimos uma vez mais. Vencemos e vamos incomodar os líderes da competição?, disse o lateral-direito. O São Paulo, que chegou a ficar perto da zona de rebaixamento, está em recuperação no Campeonato Brasileiro. Agora, o time já está com 37 pontos e, apesar do líder Inter ter 50, fala em disputar as primeiras colocações. Sobre o jogo, Cicinho admitiu que o São Paulo teve muita garra para conseguir a vitória de virada, depois de estar perdendo por 2 a 0. ?No segundo tempo, a gente manteve o estilo do primeiro. Mas exploramos mais os lados do campo e conseguimos os três pontos. Avançamos um pouco mais?, avisou o lateral são-paulino.