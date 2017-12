Cicinho volta a interessar a Roma, diz imprensa italiana

O lateral-direito Cicinho, do Real Madrid, voltou a interessar a Roma para a próxima temporada, informou a edição desta quinta-feira do jornal esportivo Corriere dello Sport Stadio. Cicinho, de 27 anos, já esteve na mira do clube italiano em janeiro, mas a recusa do técnico Fabio Capello em liberá-lo e uma séria lesão no joelho direito fizeram com que ele continuasse na Espanha. Se viesse ao clube, o brasileiro não ocuparia vaga de estrangeiro, pois tem passaporte italiano. Segundo declarações do empresário italiano Ernesto Bronzetti, que costuma gerenciar negociações entre o futebol da Itália e da Espanha, uma eventual transferência de Cicinho depende de quem será o técnico do Real Madrid na próxima temporada.