Ciclismo: começa a volta do Paraná A 1.ª Volta Ciclística Internacional do Paraná ganha a estrada amanhã para três etapas, a última delas sábado, em um circuito montado em torno do lago Igapó 2, em Londrina. A competição vale pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI), que classificará os 30 primeiros países para a Olimpíada de Atenas, em agosto. A Volta paranaense vale 180 pontos para o ranking da UCI, liderado atualmente pela Itália, com Espanha e Alemanha em segundo e terceiro. O Brasil ocupa a 34.ª posição. O Brasil tem apenas uma vaga garantida na Olimpíada, com o título conquistado pelo catarinense Murilo Fischer no Mundial B da Suíça, no ano passado. Mas se ficar entre os 30 primeiros países do ranking, terá direito a mais duas vagas. Atualmente, os ciclistas mais cotados para representar o País, além do próprio Murilo Fischer, são o paranaense Luciano Pagliarini e o cearense Antônio Nascimento, o Tonho. Na Volta do Paraná, a etapa de amanhã terá 167 km, a partir das 8h30, com largada em frente ao ginásio de esportes Moringão, e chegada prevista às 12h30, na Avenida dos Expedicionários, no centro de Rolândia. Quinta-feira, a partir das 8h30, será realizada a etapa entre Londrina e Arapongas, com 165 km. A terceira etapa de estrada terá largada e chegada em Londrina, num percurso de 136 km. A prova de encerramento será sábado, a partir das 16 horas, com percurso de 44,4 km. Dentre as equipes brasileiras participantes, as paulistas são maioria: Memorial/Santos, Extra/Caloi/Suzano,Scoot/Fadenp/São José dos Campos, São Caetano, Feels Capacetes/Iracemápolis, São Lucas/Mônaco/Sap/Americana, Pro-Team América/Airbone, Guarulhos/Ciclominas/Rodan/Vzan e São José do Rio Preto. Estão confirmadas as equipes estrangeiras do Uruguai, Paraguai e Canadá. Outras duas etapas serão realizadas, no Rio Grande do Sul, a partir do dia 24, e Rio, com início em 13 de abril.