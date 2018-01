Ciclismo do Brasil tem novos campeões O catarinense Daniel Rogelin, que corre pela equipe Memorial, de Santos, é o novo campeão brasileiro de ciclismo de estrada. O título foi conquistado neste final de semana, em Londrina, Norte do Paraná, onde foi disputada mais uma etapa do Brasileiro de Ciclismo. Na categoria contra-relógio, foi o mineiro Cássio Paiva, da Caloi, quem chegou em primeiro. Na classificação geral da competição, o título ficou com a equipe Memorial/Santos.