Cienciano arranca empate em Buenos Aires O Cienciano, do Peru, surpreendeu o River Plate, nesta quarta-feira à noite, ao empatar o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana, por 3 a 3, em Buenos Aires. O jogo de volta será dia 19, em Cuzco, no Peru. Uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis. O time que vencer fica com o título. Portilla abriu o placar para o Cienciano aos 26 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois López empatou a partida. O mesmo López colocou o River em vantagem no placar aos cinco minutos da etapa final. Carty aos 21 e Portilla aos 34 proporcionaram a virada para a equipe peruana. O chileno Salas aos 41 minutos empatou para o River.