Cienciano bate o Caracas por 2 a 1 pelo Grupo 1 O Cienciano, do Peru, venceu na noite desta terça-feira, jogando em casa, o Caracas, da Venezuela, por 2 a 1 pela terceira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. García abiu o placar para o Cienciano logo aos 11 minutos de jogo. No segundo tempo, Serna empatou para o Caracas, aos 8 minutos, e Silva, aos 29 minutos, garantiu a vitória da equipe peruana. Com o resultado, o Cienciano somou seus primeiros pontos e saiu da lanterna do grupo, ultrapassando o Caracas, que tem apenas um. O líder do chave é o São Paulo, com seis pontos. O Chivas, do México, está em segundo, com quatro.