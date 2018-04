Cienciano derrota Boca e é campeão O Cienciano, do Peru, conquistou o título da Recopa Sul-Americana, nesta terça-feira à noite, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, ao derrotar o Boca Juniors, na decisão por penalidades, por 4 a 2, após empate no tempo normal por 1 a 1. O atacante Carlos Tévez, aos 31 minutos de jogo, abriu o placar para o Boca Juniors. O empate peruano só veio aos 43 minutos da etapa final por intermédio de Rodrigo Saraz. O Boca foi campeão da Libertadores 2003, enquanto o Cienciano ficou com a taça da Copa Sul-Americana do mesmo ano.