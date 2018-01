Cienciano encara Santos na Sul-Americana A Universidad Católica, do Chile, derrotou o Cienciano, do Peru, por 3 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Santiago, em jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Mas o time peruano segue na competição, pois vencera o primeiro duelo, em Cusco, por 4 a 0. O Cienciano será o adversário do Santos nas quartas-de-final da Sul-Americana. A primeira partida está marcada para dia 16, na Vila Belmiro. O jogo de volta será dia 29, em Cusco, no Peru.