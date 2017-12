Cienciano está na final da Sul-Americana O Cienciano vai disputar a decisão da Copa Sul-Americana com o River Plate, da Argentina. A equipe peruana garantiu vaga na final, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em Cuzco, no Peru, o Atlético Nacional da Colômbia, por 1 a 0, gol de Carty, aos 44 segundos de jogo. Na partida de ida a vitória também fora do Cienciano por 2 a 1. Cienciano e River, que eliminou o São Paulo, iniciam a decisão dia 10, em Buenos Aires. O jogo de volta será dia 19, em Cuzco.