Cienciano faz 3 a 0 no 12 de Octubre O Cienciano, do Peru, derrotou, nesta sexta-feira, por 3 a 0, o 12 de Octubre, do Paraguai, em partida válida pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. As duas equipes estão no Grupo 2, que ainda tem o Grêmio, que venceu, quinta-feira, o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 4 a 2. Todos os gols foram marcados na etapa final. Hernández, aos 3 e 27, e Carty, aos 40 minutos, foram os artilheiros da partida. A altitude de 3.300 metros da cidade de Cusco ajudaram para que o domínio do Cienciano já fosse marcante no primeiro tempo. A vantagem no placar só não foi obtida por causa dos erros e do excesso de preciosismo nas finalizações. O Cienciano, que faz sua estréia na Libertadores, foi o único clube peruano a vencer nesta primeira rodada. O tradicional Alianza Lima só empatou, enquanto o Sporting Cristal perdeu para o Nacional, do Uruguai.