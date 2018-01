Cienciano promete sufocar o Santos O Cienciano está confiante para enfrentar o Santos, amanhã, no estádio Garcilaso de la Vega, em Cuzco, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. A ordem do técnico Freddy Ternero é sufocar o time brasileiro. "É uma equipe de categoria e não podemos dar espaços, por isso, insistiremos muito no ataque. Não podemos deixar que nos surpreendam", disse o Ternero, após o treino de hoje, realizado com portões fechados para a imprensa e torcedores. A empolgação da equipe peruana, oitava colocada no Torneio Apertura (tem 15 pontos, contra 28 do líder Alianza Lima), deve-se a dois fatores: o empate no jogo de ida, por 1 a 1, na Vila Belmiro, e a volta de alguns titulares, poupados na derrota por 1 a 0 para o Melgar, domingo, pelo campeonato local. O treinador Freddy Ternero ainda não oficializou a escalação do time, mas poderá contar com as voltas do goleiro Oscar Ibañez, do zagueiro Santiago Acaciete, dos meias Juan Bazalar e Alessandro Moran e do atacante Rodrigo Saraz. "Não jogamos bem contra o Melgar, mas estávamos mais preocupados com o confronto diante do Santos", afirmou o volante César Ccahuantico. Uma vitória simples classifica o Cienciano para as semifinais da competição. Por isso, o presidente do clube, Juvenal Silva, está muito animado com a possibilidade de projetar o nome da equipe em termos continentais. "Estamos preparados para dar uma grande alegria ao povo peruano. Estamos trabalhando há cinco anos para que o clube se torne conhecido", comentou Silva.