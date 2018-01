Cienciano quer empatar na Vila Belmiro Surpresa da Copa Sul-Americana, o Cienciano, do Peru, tem uma postura bem definida para enfrentar o Santos, amanhã, às 21h, na Vila Belmiro, na partida de ida das quartas-de-final da competição: atuar na defesa. Freddy Ternero, técnico do time peruano, não faz questão de disfarçar que jogará atrás. Por isso, adotará o esquema 4-5-1. A idéia de Ternero é tomar o mínimo possível de gols para tentar buscar a vaga na altitude de Cuzco (3.300 metros). Um empate será considerado vitória. O técnico do Cienciano aposta mesmo na força de sua equipe atuando em casa. ?Nosso primeiro objetivo é fazer uma marcação muito forte sobre o Santos, diminuir os espaços e buscarmos os contra-ataques com rapidez e habilidade?, avisa Ternero. ?Disse aos meus jogadores que poderemos até ir embora com um ponto.? A delegação do Cienciano está no Brasil desde terça-feira. ?Descansamos bem e estamos prontos. Vamos entrar tranqüilos e conscientes da nossa capacidade?, afirmou Freddy Ternero, que espera aproveitar um ponto que considera, às vezes, vulnerável no Santos: a defesa. ?Eles têm, muitas vezes, uma zaga lenta. Por isso temos de encará-los com rapidez e agilidade na hora de recuperarmos a bola?, ensina Ternero. O Cienciano dá prioridade para a Copa Sul-Americana. No Campeonato Peruano, é o antepenúltimo colocado. Domingo, foi derrotado pelo Unión Huaral por 2 a 1, fora de casa. Para chegar às quartas-de-final, a equipe peruana eliminou Sporting Cristal, Alianza Lima e Universidad Católica. O goleiro Oscar Ibáñez reconhece a superioridade do Santos, mas não admite quer seu time entre derrotado. ?Não podemos entrar pensando em perder. Temos de jogar bem organizados, até porque é um jogo de 180 minutos e decidiremos em casa?, declarou o goleiro. ?Será uma partida apertada, porque o Santos é o atual vice-campeão da Copa Libertadores.?