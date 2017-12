Cienciano surpreende Atlético na Colômbia O Cienciano, do Peru, surpreendeu o Atlético Nacional, da Colômbia, ao vencer, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Medellín, no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Com este resultado, a equipe peruana só precisa de um empate, dia 3, em Cuzco, Peru, para garantir uma vaga na final da competição continental. São Paulo e River Plate vão disputar a outra semifinal. Carty abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo para o Cienciano. Velásquez empatou para o Atlético aos cinco minutos da etapa final. O gol da vitória da equipe peruano foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo por intermédio de Maldonado.