Cienciano surpreende o Boca Juniors e lidera o Grupo 7 O Cienciano surpreendeu o Boca Juniors e ganhou por 3 a 0 a partida pelo Grupo 7 da Copa Libertadores, ultrapassando o time argentino e assumindo assim a liderança, com nove pontos, ficando mais próximo de garantir a classificação para a próxima fase da competição. O Boca, com a derrota, estaciona nos sete pontos e cai para o segundo lugar. A partida desta quarta-feira à noite, no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, ficou marcada pelo fato de o Boca disputar a maior parte do jogo com um a menos, já que Cardozo foi expulso por uma falha infantil, ao jogar de propósito uma segunda bola em campo. Com isso, o time peruano se aproveitou e marcou três gols, todos no segundo tempo: aos 3 minutos, com Vigil, aos 34, com Miguel Mostto, e aos 45, com Miguel Torres. A classificação deste grupo tem ainda o Toluca, do México, em terceiro, com seis pontos, com o Bolívar na lanterna, com apenas 4, mas os dois times ainda se enfrentarão (estão, portanto, com uma partida a menos). Agora, o Cienciano enfrentará o Toluca, no dia 26 deste mês, no México.