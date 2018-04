Cienciano vence Liverpool e avança na Sul-Americana

O Cienciano, do Peru, avançou na Copa Sul-Americana na noite de quinta-feira ao derrotar o Liverpool, do Uruguai, por 2 a 0, em Cuzco, na partida de volta do confronto. O primeiro duelo, disputado em Montevidéu, havia terminado empatado em 0 a 0.

Veja também:

Calendário / Resultados

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Na próxima fase, o Cienciano, campeão da Copa Sul-Americana em 2003, vai enfrentar o vencedor do confronto entre os argentinos Tigre e San Lorenzo, que será definido no dia 15 de setembro. O Tigre está em vantagem no duelo, já que venceu a primeira partida por 2 a 1.

Mais ofensivo, o Cienciano abriu o placar no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Christian Guevara deixou o time peruano na frente em cobrança de falta. O duelo foi definido aos 14 minutos da etapa final, com gol contra marcado pelo uruguaio Carlos Santucho.