Cilinho assume as categorias de base do Corinthians

Como esperado, a atual diretoria do Corinthians já conta com um novo diretor técnico para o futebol armador do clube: Cilinho, que será apresentado na tarde desta terça-feira, às 15h30. Cilinho ficou famoso pela passagem que teve em clubes como Ponte Preta e Guarani, mas seu auge foi no São Paulo, quando montou a base dos "Menudos do Morumbi", com jovens atletas como Müller e Silas, conquistando o Campeonato Paulista de 1987. O treinador também já comandou o time principal do Corinthians em 1991, chegando à final do Campeonato Paulista, mas perdendo para o São Paulo, o que fez o presidente da época, o folclórico Vicente Matheus, demiti-lo.