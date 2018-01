Cilinho está de volta ao futebol O técnico Cilinho está de volta ao trabalho depois de ficar um ano e meio parado. Ele acertou contrato com o América, de São José do Rio Preto, em princípio para montar o time que disputará o Campeonato Paulista da série A-2 - segunda divisão - em 2002. Por isso mesmo, Cilinho assinou um contrato até abril do próximo ano. Ele começa a trabalhar, efetivamente, na segunda-feira por um salário de R$ 30 mil mensais. O novo técnico já conhece bem a equipe de Rio Preto, onde trabalhou por dois anos no período de 1977 a 1999. Seu maior trunfo foi garantir o acesso do time à Série A-1 - primeira divisão - em 1999, quando superou inclusive a forte Ponte Preta - vice-campeã. Aos 63 anos, Cilinho é um técnico polêmico, desde os tempos em que se consagrou dirigindo a Ponte Preta no final da década de 60. Já passou por vários clubes do interior, sempre se destacando por revelar talentos. Além da Ponte, ele já passou por Guarani , Rio Branco de Americana, XV de Jaú e, mais recentemente, no Etti Jundiaí. Esteve no clube patrocinado pela empresa Parmalat durante apenas três meses no começo de 2000. O novo técnico americano também já dirigiu grandes clubes como Corinthians e São Paulo. No Morumbi teve a chance de comandar um time apelidado de "Menudos" com destaques para os então garotos Silas, Sidnei e Müller, e para o artilheiro Careca, entre outros. A sua contratação não agradou a todos no estádio Teixeirão. Alguns conselheiros criticam o atual presidente Pedro Baptista, de tentar usar "o técnico renomado" como escudo para sua campanha eleitoral no clube.