Cilinho está de volta ao São Paulo A nova diretoria do São Paulo continua não poupando esforços e investindo no time. Em busca de uma equipe competitiva e de novas revelações, os dirigentes tricolores apresentaram nesta terça-feira, no salão nobre do Morumbi, Otacílio de Oliveira Pires de Camargo, o Cilinho, novo coordenador do futebol amador do clube. Pita ? de volta ao cargo de treinador dos juniores, que já exerceu em 2000, quando levou o São Paulo à conquista da Taça São Paulo ? substituiu Zetti. Vizzoli e Silva, serão seus companheiros na nova empreitada. Cilinho ficou marcado no São Paulo na década de 80, quando conquistou o Campeonato Paulista de 1985 e 1987, revelando, entre outros, Sidney, Silas e Müller, os menudos do Morumbi. Conhecido no futebol por sempre fazer grandes equipes mesclando juventude e experiência, Cilinho tenta repetir o sucesso nesta nova fase da carreira. ?Eu sempre exijo bastante de meus atletas, mas da melhor forma, conversando.? O novo coordenador afirma que não pretende trabalhar com grande número de jogadores. ?O objetivo é buscar qualidade, não quantidade?, disse Cilinho, que pode reforçar o elenco com atletas de equipes de menor expressão. Atualmente, as categorias de base do São Paulo contam com 200 jogadores.