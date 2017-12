Cilinho faz opção "pelos amigos" Cilinho segue fiel ao seu estilo. Aos 63 anos, o treinador comanda o América de Rio Preto no Campeonato Paulista e tem a resposta na ponta da língua quando se faz a pergunta inevitável sobre o seu retorno ao futebol dos grandes centros. "Sou interiorano e tenho orgulho disso. O interior paulista, além de ser o maior celeiro de jogadores do futebol mundial, proporciona tempo para que eu possa me divertir e dar atenção para o maior patrimônio que eu tenho: os amigos". Leia mais no Jornal da Tarde