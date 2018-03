Cilinho: solução de emergência no São Paulo Falta pouco para que Cilinho, ex-técnico do São Paulo na década de 80 e atual coordenador das divisões de base do clube, assuma a equipe principal. Diante da dificuldade de encontrar algum profissional de ponta disponível no mercado, a efetivação do ?prata-da-casa? se tornou, nas últimas 48 horas, a principal opção. Pessoas próximas à presidência garantem que não será nenhuma surpresa, se o presidente Marcelo Portugal Gouvêa anunciar o idealizador dos ?Menudos? no lugar do demitido Oswaldo de Oliveira. Há nove dias o treinador de goleiros, Roberto Rojas, dirige o time como interino. Leia mais no Estadão