Cilinho volta ao São Paulo, no amador Otacílio de Oliveira Pires de Camargo, o técnico Cilinho, está de volta ao São Paulo. O treinador, que passou pelo clube na década de 80, revelando craques como Müller, Silas e Sidney, será apresentado nesta terça-feira, às 11h30, no Morumbi, como novo coordenador técnico de Futebol Amador do clube. Pita, Vizzoli e Silva, também serão apresentados.