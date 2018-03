Cinco classificados no Paulista da A3 Mais três times garantiram a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 após a realização da antepenúltima rodada da primeira fase. Noroeste, pelo Grupo 1, Guaratinguetá e XV de Piracicaba, pelo Grupo 2, se juntaram a Sertãozinho e Mirassol, que já haviam se garantido. Sabendo que poderia garantir a classificação antecipada, o Guaratinguetá não tomou conhecimento do Rio Claro e goleou por 4 a 2. O time chegou aos 21 pontos, mas perde a liderança porque os piracicabanos têm melhor saldo de gols. Sem a mesma facilidade, o XV de Piracicaba recebeu o Primavera no estádio Barão de Serra Negra, mas também conseguiu vencer por 2 a 1. Com os mesmos 21 pontos e saldo positivo de quatro gols, o time de Piracicaba é o líder do Grupo 2. O Primavera continua na briga, com 18 pontos na quarta colocação. Completando o grupo, o ECO-Osasco foi à Limeira e voltou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Independente. O time de Osasco tem 19 pontos e está quase classificado. No sábado, o Palmeiras B perdeu em casa para o Mauaense por 2 a 0. Pela manhã, o já classificado Sertãozinho, pelo Grupo 1, venceu o Sãocarlense por 3 a 0 e deixou o adversário bem perto do rebaixamento. O Mirassol confirmou seu favoritsmo ao passar pelo XV de Jaú por 3 a 1. O Barretos perdeu a chance de se classificar e decidir o Grupo 1 ao apenas empatar com o Jaboticabal sem gols. O Noroeste não passou de um empate com a Internacional de Bebedouro, mas se garantiu na próxima fase, com 22 pontos. Confira os resultados: Grupo 1 - Sertãozinho 3 x 0 Sãocarlense; Mirassol 3 x 1 XV de Jaú; Noroeste 1 x 1 Inter de Bebedouro e Jaboticabal 0 x 0 Barretos. Grupo 2 - Palmeiras B 0 x 2 Mauaense; Guaratinguetá 4 x 2 Rio Claro; XV de Piracicaba 2 x 1 Primavera e Independente 0 x 1 ECO-Osasco.